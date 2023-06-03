В окупованих Мелітополі та Бердянську пролунали вибухи
В окупованому Мелітополі пролунало понад п’ять вибухів. Гучні вибухи також пролунали в тимчасово захопленому Росією Бердянську.
Про це повідомив міський голова Іван Федоров із посиланням на місцевих жителів.
– Жителі Мелітополя повідомляють про понад 5 гучних вибухів у північній частині міста, – написав він.
Федоров додав, що після вибухів на півночі міста можна спостерігати густий дим.
Також у соцмережах повідомляється про вибухи в тимчасово окупованому Бердянську.
За попередніми даними, вибухи пролунали в порту міста.
Нагадаємо, напередодні Іван Федоров також повідомляв, що окупанти у терміновому почали тікати з Бердянського порту після вибухів на цьому об’єкті.
На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.Владислав Круглов