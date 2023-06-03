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Ілля Нежигай, редактор стрічки

В окупованих Мелітополі та Бердянську пролунали вибухи

В окупованих Мелітополі та Бердянську пролунали вибухи
Фото: Pixabay

В окупованому Мелітополі пролунало понад п’ять вибухів. Гучні вибухи також пролунали в тимчасово захопленому Росією Бердянську.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров із посиланням на місцевих жителів.

– Жителі Мелітополя повідомляють про понад 5 гучних вибухів у північній частині міста, – написав він.

Федоров додав, що після вибухів на півночі міста можна спостерігати густий дим.

Також у соцмережах повідомляється про вибухи в тимчасово окупованому Бердянську.

За попередніми даними, вибухи пролунали в порту міста.

Нагадаємо, напередодні Іван Федоров також повідомляв, що окупанти у терміновому почали тікати з Бердянського порту після вибухів на цьому об’єкті.

Іван Федоров, Бердянськ, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Мелітополь
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