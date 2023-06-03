Вибух на дитячому майданчику в Херсонській області: поранено двох дітей

У селищі Загорянівка Білозерської громади Херсонської області двоє дітей отримали внаслідок вибуху невідомого предмета на дитячому майданчику.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, у 13-річого хлопчика осколкові ураження кінцівок, а інший, 10-річний хлопчик, отримав поранення живота.

– Дітей ушпиталили у доволі важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу. Старшого хлопчика оперують, — написав очільник Херсонської ОВА.

Раніше Олександр Прокудін повідомляв, що російські війська з артилерії обстріляли Широку Балку Херсонської області. Снаряд потрапив у будинок, трирічна дитина отримала поранення голови.

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