Зеленський показав відео з місця атаки під Дніпром: з-під завалів дістають людей
Внаслідок вибуху в Підгородненській громаді Дніпровського району постраждали щонайменше 13 людей, серед яких троє дітей.
За даними Дніпропетровської ОВА, з-під завалів зруйнованого двоповерхового будинку дістали чоловіка. Там ще перебувають люди. Пошуково-рятувальна операція триває.
Загалом на зараз відомо про 13 постраждалих, серед яких є троє дітей: це хлопці віком шість, 11 та 15 років.
Майже всі поранені госпіталізовані до медзакладів зі станом середньої тяжкості. Одна людина лікуватиметься амбулаторно. У постраждалих переважно черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої.
Президент України Володимир Зеленський показав наслідки атаки РФ по Підгородненській громаді Дніпровського району.
Ввечері 3 червня пролунав вибух у Дніпрі, який почули місцеві жителі, після чого в області оголосили сигнал повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що Росія атакувала Підгородненську громаду Дніпровського району.
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