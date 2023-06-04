Ймовірно, ППО: у Дніпропетровській області пролунали вибухи
У Дніпропетровській області пролунали вибухи.
Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
За попередньою інформацією, в області працює протиповітряна оборона.
Наразі влада чи військові не коментували інформацію про вибухи.
Нагадаємо, 3 червня Росія вже атакувала Дніпро, внаслідок чого під завалами будинку опинились люди. Повідомлялось про 20 постраждалих внаслідок атаки.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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