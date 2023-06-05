Полум’я сягало кількох метрів: у Німеччині через пожежу у притулку для українців загинула дитина

У притулку для біженців з України в Німеччині виникла пожежа, в результаті чого загинула дитина.

– Сьогодні мене сповістили про сумну звістку, що в одному з будинків, де проживають українські шукачі захисту у федеральній землі Тюрингія, виникла пожежа. Унаслідок цього прикрого інциденту, за попередньою інформацією, є постраждалі, – повідомив посол в Німеччині Олексій Макеєв.

Водночас, як повідомляє DW, на місці трагедії загинув 9-річний хлопчик, який до експертизи вважався зниклим безвісти.

Mindestens ein Todesopfer bei Brand in Flüchtlingsunterkunft im thüringischen Apolda. @dpa via https://t.co/BaDHUasBtQ — dpa (@dpa) June 4, 2023

За даними поліції, пожежа спалахнула 4 червня о 5 ранку за місцевим часом (3:00 за Києвом) в місті Апольда, що на сході Тюрінґії. Там знайшли тіло дитини, ще 10 осіб отримали травми.

За словами очевидців, полум’я сягало кількох метрів. У поліції заявили, що причина пожежі невідома, а кримінальне розслідування ведеться “повним ходом”.

У райдержадміністрації повідомили, що в притулку для біженців зареєстровано 245 осіб, які зараз непридатні для проживання. Мешканців притулку, яких врятували пожежники, доставили до іншого центру прийому біженців у сусідньому Гермсдорфі. Їх супроводжували поліцейські та перекладачі.

– Сьогодні загинула дитина в Апольді, яка разом із родиною шукала захисту від путінських бомб. У такі дні можна було впасти у відчай. Зроблю все від мене залежне, щоб з’ясувати причину пожежі. Тут має бути повна ясність, – написав у Twetter міністр внутрішніх справ і громад Тюрингії Георг Маєр.

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