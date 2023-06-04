Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Перевірено
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Дніпропетровській області з-під завалів дістали тіло 2-річної дитини. Постраждалих уже 22

Обстріл Підгородненської громади Дніпропетровської області 3 червня 2023

Уночі 4 червня з-під завалів будинку в Підгородненській громаді Дніпропетровської області дістали тіло дівчинки, якій щойно виповнилося два рочки.

Співчуття рідним висловив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Оновлено 4 червня. Кількість постраждалих зросла до 22. Серед них п’ятеро – діти.

Стан трьох хлопців віком 6, 11 та 15 років медики оцінюють як важкий. Дівчатка 11 та 17 років – у задовільному стані, лікуватимуться амбулаторно.

Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.

Оновлено о 23:06. Станом на зараз, відомо про 13 постраждалих, серед яких є троє дітей віком 6, 11 та 15 років. Майже всіх поранених госпіталізували у стані середньої тяжкості. Одна людина лікуватиметься амбулаторно, повідомляє Дніпропетровська ОВА.

За даними ОВА, у постраждалих – черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої. Пошуково-рятувальна операція ще триває.

Оновлено о 21:56. За даними Дніпропетровської ОВА, попередньо, є шестеро постраждалих, серед них – шестирічний хлопчик. Всі вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Спалахнуло дві пожежі, там гасять полум’я. Понівечений також рятувальний підрозділ. На місці працюють всі служби.

Оновлено о 20:36. У Дніпрі місцеві жителі почули потужний вибух, після чого на території міста та області оголосили сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляють Telegram-канали з посиланням на слова містян. Повідомляється, що у передмісті Дніпра помітили задимлення.

За непідтвердженою інформацією, по Дніпру могли запустити балістичну ракету. Жителів міста закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Станом на 20:36, сигнал повітряної тривоги лунає у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та Криму.

Обстріл Підгородненської громади Дніпропетровської області 3 червня 2023 року – що відомо про обстріл Підгородненської громади

Читайте також
Україна розпочне контрнаступ, все йде за планом: Міноборони про атаки РФ
Українські військові, війна в Україні, бої на фронті

Джерело: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Війна в Україні, Вибух, Дніпро, Дніпропетровська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 04.06.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Сили ППО втримали небо – ОВА про вибухи в Кіровоградській області
У Дніпропетровській області з-під завалів дістали тіло 2-річної дитини. Постраждалих уже 22
Мінус майже 210 тис. окупантів та 22 ворожі артсистеми: втрати РФ на 4 червня
Бої на фронті
Удари дронами, ракетами та артилерією: що відомо про вибухи в Дніпропетровській області
У Дніпропетровській області з-під завалів дістали тіло 2-річної дитини. Постраждалих уже 22
Карта бойових дій на 04.06.2023 – ситуація на фронті
У Дніпропетровській області з-під завалів дістали тіло 2-річної дитини. Постраждалих уже 22
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій

На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

Владислав Круглов
Допити, цькування та приниження: як окупанти поводяться з викраденими дітьми
У Дніпропетровській області з-під завалів дістали тіло 2-річної дитини. Постраждалих уже 22
Рецепти від Клопотенка та нове обладнання: як і де зміниться харчування у школах
У Дніпропетровській області з-під завалів дістали тіло 2-річної дитини. Постраждалих уже 22
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
У Дніпропетровській області з-під завалів дістали тіло 2-річної дитини. Постраждалих уже 22
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
У Дніпропетровській області з-під завалів дістали тіло 2-річної дитини. Постраждалих уже 22
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь