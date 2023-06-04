У Дніпропетровській області з-під завалів дістали тіло 2-річної дитини. Постраждалих уже 22

Уночі 4 червня з-під завалів будинку в Підгородненській громаді Дніпропетровської області дістали тіло дівчинки, якій щойно виповнилося два рочки.

Співчуття рідним висловив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Оновлено 4 червня. Кількість постраждалих зросла до 22. Серед них п’ятеро – діти.

Стан трьох хлопців віком 6, 11 та 15 років медики оцінюють як важкий. Дівчатка 11 та 17 років – у задовільному стані, лікуватимуться амбулаторно.

Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.

Оновлено о 23:06. Станом на зараз, відомо про 13 постраждалих, серед яких є троє дітей віком 6, 11 та 15 років. Майже всіх поранених госпіталізували у стані середньої тяжкості. Одна людина лікуватиметься амбулаторно, повідомляє Дніпропетровська ОВА.

За даними ОВА, у постраждалих – черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої. Пошуково-рятувальна операція ще триває.

Оновлено о 21:56. За даними Дніпропетровської ОВА, попередньо, є шестеро постраждалих, серед них – шестирічний хлопчик. Всі вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Спалахнуло дві пожежі, там гасять полум’я. Понівечений також рятувальний підрозділ. На місці працюють всі служби.

Оновлено о 20:36. У Дніпрі місцеві жителі почули потужний вибух, після чого на території міста та області оголосили сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляють Telegram-канали з посиланням на слова містян. Повідомляється, що у передмісті Дніпра помітили задимлення.

За непідтвердженою інформацією, по Дніпру могли запустити балістичну ракету. Жителів міста закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Станом на 20:36, сигнал повітряної тривоги лунає у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та Криму.

Джерело: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

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