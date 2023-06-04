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У Києві розшукують небезпечну пацієнтку, яка втекла з психоневрологічної лікарні

У Києві розшукують небезпечну пацієнтку, яка втекла з психоневрологічної лікарні
Фото: Нацполіція

У Київській області з психоневрологічної лікарні втекла пацієнтка, яка раніше відбула покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Наразі її розшукує поліція Київщини.

Мова йде про 36-річну пацієнтку міської психоневрологічної лікарні №3 Ларису Абідокову.

Правоохоронці зазначають, що жінка середньої статури має зріст 160 см. У неї світле волосся та карі очі. Пацієнтка клініки була одягнена у спортивний костюм темно-синього кольору, а на ногах у неї було взуття чорного кольору.

У Києві розшукують небезпечну пацієнтку, яка втекла з психоневрологічної лікарні

– Якщо ви впізнали жінку на зображенні або володієте будь- якою інформацією стосовно неї, прохання терміново повідомити за номером телефону 093 303 49 86, або на спецлінію 102, – наголошують у поліції Київської області.

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Джерело: Нацполіція
Київська область, психічні розлади
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