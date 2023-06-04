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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У російському Краснодарі пролунали вибухи – що відомо

У російському Краснодарі пролунали вибухи – що відомо
Фото: Факти ICTV

У російському місті Краснодар прогриміли потужні вибухи, які почули місцеві жителі. За попередньою інформацією, там відпрацювала російська протиповітряна оборона.

Наразі невідомо, чи є влучання по об’єктах чи можливі руйнування внаслідок вибуху. Подробиці очікуються згодом.

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Вибухи в Краснодарі 4 червня 2023 – що відомо про вибухи в Краснодарі

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Війна в Україні, Вибух, Краснодар, Росія
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