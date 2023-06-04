Потребує перевіркиЮлія Захарченко, редакторка стрічки
У російському Краснодарі пролунали вибухи – що відомо
У російському місті Краснодар прогриміли потужні вибухи, які почули місцеві жителі. За попередньою інформацією, там відпрацювала російська протиповітряна оборона.
Наразі невідомо, чи є влучання по об’єктах чи можливі руйнування внаслідок вибуху. Подробиці очікуються згодом.
Краснодар на карті
Читайте такожЗСУ вдарили по позиціях ворога на Харківщині. Знищено понад 100 новоприбулих окупантів
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій
На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.Владислав Круглов