Погрожували зброєю та ґвалтували жінку на Київщині: ідентифіковано ще 5 військових РФ

Ідентифіковано ще п’ятьох російських військових, які погрожували зброєю і ґвалтували беззахисну жінку у Київській області.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Злочинцями виявилися військовослужбовці 37 окремої гвардійської мотострілецької Донської будапештської Червоного прапора ордена Червоної зірки бригади (37 ОМСБр, в/ч 69647) ЗС РФ, віком від 29 до 39 років.

За даними слідства, на початку березня 2022 року підозрювані разом з іншими військовими РФ окупували населений пункт на Київщині. Вони залякували цивільне населення, постійно оглядали приміщення, шукали чоловіків та учасників АТО.

Зазначається, що серед осель, до яких вривалися російські військові, був приватний будинок, де проживали дві жінки та дитина. Враховуючи їхню вразливість і відсутність чоловіків, підозрювані приходили систематично і вели одну з жінок до гаражного приміщення, де чинили сексуальне насильство, погрожуючи зброєю.

– Підозрювані завжди пересувались групою і постійно демонстрували, що мають зброю. Поки один з них ґвалтував жінку, інші залишались на вулиці з метою подолання можливого опору з боку її родичів та сусідів, – йдеться у повідомленні.

Їм повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Встановлення інших причетних осіб триває.

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