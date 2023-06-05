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Погрожували зброєю та ґвалтували жінку на Київщині: ідентифіковано ще 5 військових РФ

Погрожували зброєю та ґвалтували жінку на Київщині: ідентифіковано ще 5 військових РФ
Фото: Getty Images

Ідентифіковано ще п’ятьох російських військових, які погрожували зброєю і ґвалтували беззахисну жінку у Київській області.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Злочинцями виявилися військовослужбовці 37 окремої гвардійської мотострілецької Донської будапештської Червоного прапора ордена Червоної зірки бригади (37 ОМСБр, в/ч 69647) ЗС РФ, віком від 29 до 39 років.

За даними слідства, на початку березня 2022 року підозрювані разом з іншими військовими РФ окупували населений пункт на Київщині. Вони залякували цивільне населення, постійно оглядали приміщення, шукали чоловіків та учасників АТО.

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Зазначається, що серед осель, до яких вривалися російські військові, був приватний будинок, де проживали дві жінки та дитина. Враховуючи їхню вразливість і відсутність чоловіків, підозрювані приходили систематично і вели одну з жінок до гаражного приміщення, де чинили сексуальне насильство, погрожуючи зброєю.

– Підозрювані завжди пересувались групою і постійно демонстрували, що мають зброю. Поки один з них ґвалтував жінку, інші залишались на вулиці з метою подолання можливого опору з боку її родичів та сусідів, – йдеться у повідомленні.

Їм повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Встановлення інших причетних осіб триває.

Війна в Україні, Воєнні злочини, Російська агресія
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