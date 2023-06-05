Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росія зранку обстріляла Херсон: загинув охоронець підприємства

Херсон

Сьогодні близько 10:00 російські окупанти вгатили по Херсону, загинув чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, жертвою чергової атаки росіян став 55-річний охоронець одного з підприємств міста. Чоловік під час обстрілу перебував на робочому місці – він дістав несумісні з життям поранення.

У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що в ніч на 5 червня російські військові вкотре обстріляли житлові квартали Херсону. За попередніми даними, вогонь вели з реактивних систем залпового вогню.

Постраждалих серед мирного населення немає, проте пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та автівки.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Херсон

Нагадаємо, що на світанку 1 червня російські окупанти накрили вогнем Дніпровський район Херсону. 2 червня у Херсоні знову лунали вибухи.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Війна в Україні, Новини Херсону, Херсон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ могли прорвати першу лінію оборони росіян на Запорізькому напрямку – ISW
Війна в Україні
Грабував та катував мешканців Київщини. Судитимуть військового РФ
Суд
У Києві перевірена вже третина укриттів, ситуація критична – Камишін
бомбосховище, укриття
Іран продав РФ боєприпасів для війни в Україні на понад $1 млн – ЗМІ
Росія зранку обстріляла Херсон: загинув охоронець підприємства
Готуються до контрнаступу. Росія вигадала нову порцію фейків, аби дискредитувати ЗСУ
кремль
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій

На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

Владислав Круглов
Допити, цькування та приниження: як окупанти поводяться з викраденими дітьми
Росія зранку обстріляла Херсон: загинув охоронець підприємства
Рецепти від Клопотенка та нове обладнання: як і де зміниться харчування у школах
Росія зранку обстріляла Херсон: загинув охоронець підприємства
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
Росія зранку обстріляла Херсон: загинув охоронець підприємства
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
Росія зранку обстріляла Херсон: загинув охоронець підприємства
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь