Росія зранку обстріляла Херсон: загинув охоронець підприємства

Сьогодні близько 10:00 російські окупанти вгатили по Херсону, загинув чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, жертвою чергової атаки росіян став 55-річний охоронець одного з підприємств міста. Чоловік під час обстрілу перебував на робочому місці – він дістав несумісні з життям поранення.

У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що в ніч на 5 червня російські військові вкотре обстріляли житлові квартали Херсону. За попередніми даними, вогонь вели з реактивних систем залпового вогню.

Постраждалих серед мирного населення немає, проте пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та автівки.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що на світанку 1 червня російські окупанти накрили вогнем Дніпровський район Херсону. 2 червня у Херсоні знову лунали вибухи.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

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