Розбещував 15-річних хлопчиків: у Києві за вчинення розпусних дій затримали чоловіка
У Києві жертвами розпусних дій з боку чоловіка стали двоє 15-річних хлопців. Зловмисник може бути причетним ще до низки аналогічних злочинів.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції у м. Києві.
Зазначається, що чоловік неодноразово зв’язувався з хлопцями по телефону та назначав зустріч у власній квартирі, після чого вчиняв відносно дітей розпусні дії та надавав грошову винагороду.
Разом з тим, на флеш-накопичувачі фігурант зберігав фото- та відеоматеріали з дитячою порнографією, котрі завантажував в інтернет.
Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру за трьома статтями КК України:
- ч. 2 ст. 155 – вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, поєднані з наданням грошової чи іншої винагороди потерпілій особі;
- ч. 1 , 3 ст. 156-1 – домагання дитини для сексуальних цілей;
- ч. 1 ст. 301-1 – умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисне її придбання, або умисне зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту.
Оболонський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 214 720 грн. За скоєне наступні вісім років фігурант може провести у в’язниці.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло