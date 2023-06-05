Розбещував 15-річних хлопчиків: у Києві за вчинення розпусних дій затримали чоловіка

У Києві жертвами розпусних дій з боку чоловіка стали двоє 15-річних хлопців. Зловмисник може бути причетним ще до низки аналогічних злочинів.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у м. Києві.

Зазначається, що чоловік неодноразово зв’язувався з хлопцями по телефону та назначав зустріч у власній квартирі, після чого вчиняв відносно дітей розпусні дії та надавав грошову винагороду.

Разом з тим, на флеш-накопичувачі фігурант зберігав фото- та відеоматеріали з дитячою порнографією, котрі завантажував в інтернет.

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру за трьома статтями КК України:

ч. 2 ст. 155 – вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, поєднані з наданням грошової чи іншої винагороди потерпілій особі;

ч. 1 , 3 ст. 156-1 – домагання дитини для сексуальних цілей;

ч. 1 ст. 301-1 – умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисне її придбання, або умисне зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту.

Оболонський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 214 720 грн. За скоєне наступні вісім років фігурант може провести у в’язниці.

Джерело : Нацполіція

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