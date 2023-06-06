У Харківській області підірвався трактор на вибухівці: поранено двох людей
У Харківській області на вибухівці підірвався трактор, внаслідок чого поранені двоє людей. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.
Про це повідомляє поліція Харківської області. Зазначається, що 5 червня неподалік села Потихонове Куп’янського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор.
Внаслідок вибуху дістали поранення 58-річний чоловік і 51-річна жінка, яких доправили до медзакладу. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, додають правоохоронці.
У поліції нагадують, що у разі виявлення підозрілого предмета варто повідомити за телефонами 101, 102, 112 про небезпечну знахідку, щоб уберегти життя та здоров’я інших людей.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло