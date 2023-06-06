У Харківській області підірвався трактор на вибухівці: поранено двох людей

У Харківській області на вибухівці підірвався трактор, внаслідок чого поранені двоє людей. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Про це повідомляє поліція Харківської області. Зазначається, що 5 червня неподалік села Потихонове Куп’янського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор.

Внаслідок вибуху дістали поранення 58-річний чоловік і 51-річна жінка, яких доправили до медзакладу. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, додають правоохоронці.

У поліції нагадують, що у разі виявлення підозрілого предмета варто повідомити за телефонами 101, 102, 112 про небезпечну знахідку, щоб уберегти життя та здоров’я інших людей.

Джерело : Нацполіція

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