У Куп’янському районі Харківщини окупанти пошкодили трубопровід із аміаком – Синєгубов

У Куп’янському районі Харківської області російські окупанти пошкодили трубопровід з аміаком.

Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– В області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків. На місці працюють усі профільні служби, – написав він.

Про всі деталі Синєгубов пообіцяв повідомити згодом.

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