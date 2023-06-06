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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Куп’янському районі Харківщини окупанти пошкодили трубопровід із аміаком – Синєгубов

У Куп’янському районі Харківщини окупанти пошкодили трубопровід із аміаком – Синєгубов
Фото: Pixabay

У Куп’янському районі Харківської області російські окупанти пошкодили трубопровід з аміаком.

Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– В області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків. На місці працюють усі профільні служби, – написав він.

Про всі деталі Синєгубов пообіцяв повідомити згодом.

Раніше Факти ICTV розповідали, чим може бути небезпечний аміак та як надати першу допомогу при отруєнні аміаком.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 467-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Російська агресія, Харківська область
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За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.

Єгор Ромахло
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