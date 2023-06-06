У Куп’янському районі Харківщини окупанти пошкодили трубопровід із аміаком – Синєгубов
У Куп’янському районі Харківської області російські окупанти пошкодили трубопровід з аміаком.
Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
– В області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків. На місці працюють усі профільні служби, – написав він.
Про всі деталі Синєгубов пообіцяв повідомити згодом.
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