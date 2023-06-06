Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Некоректно порівнювати атаку дронів на Москву та обстріли РФ України – речник генсека ООН
Ми корисні в Україні як командири: матір азовця Калини про прохання сина до влади
Надзвичайні події
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Центр Нової Каховки опинився під водою після підриву ГЕС: відео з окупованого міста

Нова Каховка під водою

Тимчасово окуповане місто Нова Каховка (Херсонська область) поступово заливає водою після підриву дамби Каховської ГЕС, який здійснили російські війська.

Відео центру міста, який опинився під водою внаслідок екоциду окупантів, оприлюднив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко розповів у коментарі Радіо Свобода, що вода вже затопила нижню частину берега, зоопарк Казкова діброва, стадіони, літній кінотеатр та паркову зону.

Коваленко уточнив, що отримує дані від мешканців тимчасово окупованого міста.

– Перша вулиця міста, яка розташована вздовж берега, на цей час вже затоплена. За нею починається житловий район. Стара частина міста, двоповерхові й триповерхові фінські будиночки, в тому числі, які належать до памʼятників архітектури, – зазначив він.

Коваленко, посилаючись на розрахунки 40-50-річної давнини, заявив, що при таких руйнаціях дамби ГЕС вода почне спадати на шосту добу.

– Руйнації такого масштабу, що води вийде багато і затоплення будуть, особливо старої частини міста, – додав він.

Херсонське видання МОСТ інформує, що вода вже дісталася до Дніпровського проспекту. Там розташована будівля міськради, в якій рашисти облаштували окупаційну “адміністрацію” міста.

Будівля Палацу культури на половину знаходиться у воді, біля неї навіть помітили лебедів.

Російські окупанти запровадили в місті та прилеглих населених пунктах “місцевий режим надзвичайної ситуації”.

Як відомо, Каховська ГЕС розташована на відстані близько 5 км від міста Нова Каховка (Херсонська область). До підриву Каховське водосховище вміщувало близько 18 млн кубометрів води. Після підриву дамби тонни води хлинули вниз за течією, затоплюючи населені пункти на обох берегах Дніпра.

Читайте також
Під загрозою затоплення десятки населених пунктів: карта наслідків підриву Каховської ГЕС
Центр Нової Каховки опинився під водою після підриву ГЕС: відео з окупованого міста

Фото: Telegram-канал Новая Каховка

Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Каховська ГЕС, Нова Каховка, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Хто підірвав Каховську ГЕС – в Офісі президента назвали підрозділ російської армії
Центр Нової Каховки опинився під водою після підриву ГЕС: відео з окупованого міста
Командування передбачало підрив Каховської ГЕС, це не зашкодить наступу – Наєв
Сергій Наєв
Вибух на Каховському водосховищі не впливає на водопостачання Дніпра – Філатов
Каховська ГЕС
Підрив Каховської ГЕС: енергосистема працює стабільно, але є загроза для об’єктів Херсонщини
електроенергія
Під час евакуації росіяни обстріляли Херсон, є поранені – МВС
евакуація, автобус з людьми
Відео
Із замурованими виходами: що побачила перевірка укриттів у Києві

Майже половина – зачинені або непридатні до використання. Такі попередні результати перевірки укриттів у Києві. Дані оприлюднило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Христина Гавриш
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (06.06.2023)
Центр Нової Каховки опинився під водою після підриву ГЕС: відео з окупованого міста
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (05.06.2023)
Центр Нової Каховки опинився під водою після підриву ГЕС: відео з окупованого міста
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (05.06.2023)
Центр Нової Каховки опинився під водою після підриву ГЕС: відео з окупованого міста
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (05.06.2023)
Центр Нової Каховки опинився під водою після підриву ГЕС: відео з окупованого міста
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь