Центр Нової Каховки опинився під водою після підриву ГЕС: відео з окупованого міста

Тимчасово окуповане місто Нова Каховка (Херсонська область) поступово заливає водою після підриву дамби Каховської ГЕС, який здійснили російські війська.

Відео центру міста, який опинився під водою внаслідок екоциду окупантів, оприлюднив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко розповів у коментарі Радіо Свобода, що вода вже затопила нижню частину берега, зоопарк Казкова діброва, стадіони, літній кінотеатр та паркову зону.

Коваленко уточнив, що отримує дані від мешканців тимчасово окупованого міста.

– Перша вулиця міста, яка розташована вздовж берега, на цей час вже затоплена. За нею починається житловий район. Стара частина міста, двоповерхові й триповерхові фінські будиночки, в тому числі, які належать до памʼятників архітектури, – зазначив він.

Коваленко, посилаючись на розрахунки 40-50-річної давнини, заявив, що при таких руйнаціях дамби ГЕС вода почне спадати на шосту добу.

– Руйнації такого масштабу, що води вийде багато і затоплення будуть, особливо старої частини міста, – додав він.

Херсонське видання МОСТ інформує, що вода вже дісталася до Дніпровського проспекту. Там розташована будівля міськради, в якій рашисти облаштували окупаційну “адміністрацію” міста.

Будівля Палацу культури на половину знаходиться у воді, біля неї навіть помітили лебедів.

Російські окупанти запровадили в місті та прилеглих населених пунктах “місцевий режим надзвичайної ситуації”.

Як відомо, Каховська ГЕС розташована на відстані близько 5 км від міста Нова Каховка (Херсонська область). До підриву Каховське водосховище вміщувало близько 18 млн кубометрів води. Після підриву дамби тонни води хлинули вниз за течією, затоплюючи населені пункти на обох берегах Дніпра.

Фото: Telegram-канал Новая Каховка

Джерело : Радіо Свобода

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