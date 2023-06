Путін відмовився від Криму: як світ відреагував на підрив греблі Каховської ГЕС

Вранці 6 червня Оперативне командування ЗСУ Південь повідомило, що гребля Каховської ГЕС, ймовірно, була підірвана, через що у зоні підтоплення близько 80 населених пунктів.

Підрив Каховської ГЕС вплине не лише на затоплення місцевості навколо, але й може знищити частину біорізноманітності Півдня України.

Про те, які наслідки може мати підрив греблі на Каховській ГЕС, а також те, чи є такий вчинок з боку РФ міжнародним воєнним злочином, вже встигли висловитися західні та вітчизняні експерти.

Крім того, на загрозливу ситуацію відреагувала низка політиків, які розкритикували бездіяльність низки міжнародних інституцій.

Що кажуть у світі про підрив греблі політики, експерти та науковці – читайте на Фактах ICTV.

За словами Пітера Глейка, який є співзасновником та головним науковцем Тихоокеанського інституту в Окленді, США, та членом Національної академії наук США, підрив греблі є воєнним злочином Росії.

????Thread: Water and War Crimes There is no confirmation yet of who is responsible for the destruction of Kakhova Dam on the Dnieper River. But such an attack is a clear international war crime. The 1977 Additional Protocols to the Geneva Conventions… #KakhovkaDam

У своєму Twitter він написав, що підрив греблі є прямим порушенням протоколів до Женевської конвенції 1977 року, зокрема статті 56 Протоколу І і статті 15 Протоколу ІІ, якими чітко забороняється атака інфраструктури, що “містить небезпечні сили”, і чітко визначено, що йдеться про “дамби” та “греблі”.

У статті 56 Протоколу І написано: “Установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме: греблі, дамби й атомні електростанції, – не повинні ставати об’єктами нападу навіть у тих випадках, коли такі об’єкти є воєнними об’єктами, якщо такий напад може викликати звільнення небезпечних сил і наступні тяжкі втрати серед цивільного населення. Інші воєнні об’єкти, розміщені в цих установках або спорудах чи поблизу них, не повинні ставати об’єктами нападу, якщо такий напад може викликати вивільнення небезпечних сил у таких установках або спорудах та наступні тяжкі втрати серед цивільного населення”.

За словами Глейка, ця атака по греблі не тільки вивільнить небезпечні сили, але й призведе до втрат серед цивільного населення. Він додав, що підтвердити, хто стоїть за підривом, наразі неможливо.

Водночас президент Євроради Шарль Мішель чітко заявив, що Росія відповідатиме за руйнування цивільної інфраструктури.

– Руйнування цивільної інфраструктури чітко кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягнемо Росію та її ставлеників до відповідальності, – написав він у Twitter.

Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ), яка стежить за становищем Запорізької АЕС, реактори якої охолоджуються водою з Дніпра, заявила, що знищення рівня води може становити загрозу.

– Відсутність охолоджувальної води в основних системах водяного охолодження впродовж тривалого періоду часу призведе до розплавлення палива та непрацездатності аварійних дизель-генераторів. Однак наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосереднього ризику для безпеки станції немає, – сказав керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі зранку 6 червня.

Колишній представник України в ООН Володимир Єльченко розкритикував відсутність швидкої реакції керівництва ООН на підрив греблі.

В коментарі виданню Голос Америки Єльченко назвав те, що ООН лише продублювала заяву МАГАТЕ, свідченням “глибокої кризи” в організації.

– МАГАТЕ продовжує уважно слідкувати за розвитком подій. Це і вся реакція? – заявив Єльченко.

Крім того, підрив греблі та затоплення територій вплине як на оборону Росії, так і на контрнаступальні дії з боку Збройних сил України, що ставить під питання можливість переправи через Дніпро, заявив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг.

Part of the Nova Kakhovka Dam destroyed/failed. Flooding down the Dnieper/Dnipro River to the Black Sea also affecting the Bug & Inhulet Rivers.

Flooding will affect both RU defensive belt & potential UAF river crossing, supply lines and upcoming offensive in Kherson. 1/ https://t.co/C6UqNZuG1p

— MarkHertling (@MarkHertling) June 6, 2023