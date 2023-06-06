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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Путін відмовився від Криму: як світ відреагував на підрив греблі Каховської ГЕС

Путін відмовився від Криму: як світ відреагував на підрив греблі Каховської ГЕС
Фото: Факти ICTV

Вранці 6 червня Оперативне командування ЗСУ Південь повідомило, що гребля Каховської ГЕС, ймовірно, була підірвана, через що у зоні підтоплення близько 80 населених пунктів.

Підрив Каховської ГЕС вплине не лише на затоплення місцевості навколо, але й може знищити частину біорізноманітності Півдня України.

Про те, які наслідки може мати підрив греблі на Каховській ГЕС, а також те, чи є такий вчинок з боку РФ міжнародним воєнним злочином, вже встигли висловитися західні та вітчизняні експерти.

Крім того, на загрозливу ситуацію відреагувала низка політиків, які розкритикували бездіяльність низки міжнародних інституцій.

Що кажуть у світі про підрив греблі політики, експерти та науковці – читайте на Фактах ICTV.

За словами Пітера Глейка, який є співзасновником та головним науковцем Тихоокеанського інституту в Окленді, США, та членом Національної академії наук США, підрив греблі є воєнним злочином Росії.

У своєму Twitter він написав, що підрив греблі є прямим порушенням протоколів до Женевської конвенції 1977 року, зокрема статті 56 Протоколу І і статті 15 Протоколу ІІ, якими чітко забороняється атака інфраструктури, що “містить небезпечні сили”, і чітко визначено, що йдеться про “дамби” та “греблі”.

У статті 56 Протоколу І написано: “Установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме: греблі, дамби й атомні електростанції, – не повинні ставати об’єктами нападу навіть у тих випадках, коли такі об’єкти є воєнними об’єктами, якщо такий напад може викликати звільнення небезпечних сил і наступні тяжкі втрати серед цивільного населення. Інші воєнні об’єкти, розміщені в цих установках або спорудах чи поблизу них, не повинні ставати об’єктами нападу, якщо такий напад може викликати вивільнення небезпечних сил у таких установках або спорудах та наступні тяжкі втрати серед цивільного населення”.

За словами Глейка, ця атака по греблі не тільки вивільнить небезпечні сили, але й призведе до втрат серед цивільного населення. Він додав, що підтвердити, хто стоїть за підривом, наразі неможливо.

Водночас президент Євроради Шарль Мішель чітко заявив, що Росія відповідатиме за руйнування цивільної інфраструктури.

– Руйнування цивільної інфраструктури чітко кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягнемо Росію та її ставлеників до відповідальності, – написав він у Twitter.

Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ), яка стежить за становищем Запорізької АЕС, реактори якої охолоджуються водою з Дніпра, заявила, що знищення рівня води може становити загрозу.

– Відсутність охолоджувальної води в основних системах водяного охолодження впродовж тривалого періоду часу призведе до розплавлення палива та непрацездатності аварійних дизель-генераторів. Однак наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосереднього ризику для безпеки станції немає, – сказав керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі зранку 6 червня.

Колишній представник України в ООН Володимир Єльченко розкритикував відсутність швидкої реакції керівництва ООН на підрив греблі.

В коментарі виданню Голос Америки Єльченко назвав те, що ООН лише продублювала заяву МАГАТЕ, свідченням “глибокої кризи” в організації.

– МАГАТЕ продовжує уважно слідкувати за розвитком подій. Це і вся реакція? – заявив Єльченко.

Крім того, підрив греблі та затоплення територій вплине як на оборону Росії, так і на контрнаступальні дії з боку Збройних сил України, що ставить під питання можливість переправи через Дніпро, заявив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг.

Затоплення, пише він, також призупинить поставки води до кримського каналу, що зірве постачання питної води для мільйонів людей та ймовірне охолодження ЗАЕС, і вже встигло пошкодити Антонівський міст.

Професор Джорджтаунського університету Андерс Аслунд вважає, що таким чином російсько-українська війна увійшла в нову фазу. За його словами, президент Росії Володимир Путін намагався зберегти основну інфраструктуру України, а тепер “відмовився від захоплення України”.

– Вибух на важливій дамбі в Новій Каховці є початком загального руйнування України, – написав Аслунд.

За його словами, без води в Кримському каналі Крим неможливо втримати, а здійснивши підрив греблі, “Путін відмовився від Криму”.

Джеймс Елдер, речник ЮНІСЕФ, заявив, що ризики затоплення є катастрофічними.

– Діти, які вже так багато пережили, залишаться без даху над головою, і це ставить під загрозу їхній доступ до чистої води. Це ще одна безжальна атака на інфраструктуру, яка є життєво важливою для добробуту пересічних українців, – цитує його NYT.

Президент Володимир Зеленський також відреагував на надзвичайну ситуацію та провів екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони України, де були погоджені безпекові й дипломатичні заходи, якими також буде передбачено скликання засідання Ради Безпеки ООН.

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Джерело: Голос Америки, NYT
Війна в Україні, Каховська ГЕС, Херсонська область
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