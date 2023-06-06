Потребує перевіркиЮлія Захарченко, редакторка стрічки
Вибухи на Житомирщині: в Україні триває повітряна тривога
У Житомирській області прогриміли вибухи. В Україні триває масштабна повітряна тривога через ракетну загрозу.
Поки невідомо, це відпрацювали системи протиповітряної оборони чи був ракетний удар у Житомирській області. Інформація уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 468-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео