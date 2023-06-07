Насоси та човни: ЄС надасть допомогу Україні після підриву Каховської ГЕС
Росії доведеться заплатити за військові злочини, скоєні в Україні, а Євросоюз надасть українським службам все необхідне, для підтримки умов захисту населення після підриву Росією Каховської ГЕС.
Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у Twitter.
– Руйнування дамби, обурливий напад на цивільну інфраструктуру, ставить під загрозу тисячі людей у Херсонській області. Європа мобілізує підтримку через наш механізм цивільного захисту, – написала вона.
Фон дер Ляєн додала, що Євросоюз скоординує свої дії з державами-членами для швидкої доставки:
- насоси для брудної води;
- пожежні рукави;
- мобільні станції очищення води;
- човни.
– Ми підтримуємо Україну стільки, скільки буде потрібно, – додала вона.
Нагадаємо, російська армія 6 червня підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області, її повністю зруйновано.