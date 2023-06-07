Насоси та човни: ЄС надасть допомогу Україні після підриву Каховської ГЕС

Росії доведеться заплатити за військові злочини, скоєні в Україні, а Євросоюз надасть українським службам все необхідне, для підтримки умов захисту населення після підриву Росією Каховської ГЕС.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у Twitter.

– Руйнування дамби, обурливий напад на цивільну інфраструктуру, ставить під загрозу тисячі людей у Херсонській області. Європа мобілізує підтримку через наш механізм цивільного захисту, – написала вона.

Фон дер Ляєн додала, що Євросоюз скоординує свої дії з державами-членами для швидкої доставки:

насоси для брудної води;

пожежні рукави;

мобільні станції очищення води;

човни.

– Ми підтримуємо Україну стільки, скільки буде потрібно, – додала вона.

Нагадаємо, російська армія 6 червня підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області, її повністю зруйновано.

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