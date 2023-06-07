Окупанти обстріляли Херсон під час евакуації – постраждали поліцейські

Росіяни обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні під час того, як в ньому проводилась евакуація місцевого населення, що було викликано повенями через підрив Росією Каховської ГЕС.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

– Острів. Цей мікрорайон Херсона під щоденними обстрілами російських окупантів. Через підрив дамби Каховської ГЕС додалася ще одна небезпека – водна стихія, – написав він.

Він повідомив, що протягом 6 червня Острів стрімко йшов під воду.

– Затоплення наскільки колосальні, що місцями звідти вже неможливо виїхати автотранспортом. Тому людям допомагають евакуюватися. Навіть в такий тяжкий час росіяни вирішили нагадати, ким вони є насправді, – терористами, – додав він.

Прокудін повідомив, що під час евакуації окупанти вдарили по мікрорайону з артилерії, внаслідок чого були поранені двоє правоохоронців, котрі допомагали людям покинути небезпечну територію

– Попри це сьогодні звідси евакуювали близько 1300 херсонців. Ці люди тепер в безпеці й це головне, – написав він.

Начальник ОВА додав, що рятувальники, поліцейські та волонтери продовжують працювати над порятунком містян.

Нагадаємо, російські окупаційні війська уночі 6 червня здійснили підрив Каховської ГЕС. У Херсонській області почалася евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення.

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