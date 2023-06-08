Useless: у Києві на авто ООН з’явилися протестні написи через позицію щодо підриву Каховської ГЕС

На декількох автівках Організації Об’єднаних Націй, які залишили припаркованими у Києві, небайдужі українці наклеїли напис Useless. У перекладі з англійської мови це означає марний чи непотрібний.

У соціальних мережах нещодавно спалахнув скандал, що ООН не виконує жодних своїх прямих функції. Написи на автомобілях з’явилися 7 червня – на другий день після підриву Каховської ГЕС російськими військами.

Зазначається, що небайдужі жителі Києва хотіли показати акцією, що ООН – зовсім не United (об’єднаний – у перекладі з англійської), а Useless (перекладається як марний чи непотрібний).

За даними ЗМІ, автор напису стверджує, що не чинив вандалізму, а лише висловив свою позицію, що ООН не дає жодної користі як організація, особливо після терористичного акту РФ, через який тисячі людей залишилися без осель.

Цинізм у реакції ООН на підрив Каховської ГЕС прокоментував секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він зазначив, що РФ вже понад 460 днів веде відкриту війну проти незалежності України.

В ООН досі конкретно не відреагували на підрив греблі Каховської ГЕС російськими військами. Однак організація нещодавно привітала з днем російської мови. У відповідь Україна опублікувала саркастичне привітання ООН із фотографією, на якій зображено залу Генеральної асамблеї, яку вже почало затоплювати водою.

Фото: Йосип Гусак, Ukraine Twitter

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