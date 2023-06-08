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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Частину мін і сміття після підриву Каховської ГЕС винесло до Чорного моря

Чорне море, Одеса, міни
Фото: Unsplash, Getty Images

Після підриву Каховської гідроелектростанції течія Дніпра забирає сміття, уламки різних предметів, човни, будівельні конструкції та інші предмети. Нині вони вже частково перебувають у Чорному морі.

Про це заявив речник Оперативного командування Південь Владислав Назаров. За його словами, зараз спостерігається велика кількість мін, яку вже виносить на берег.

– Потоками також зривало мінно-вибухові загородження, які окупанти облаштовували на лівому березі. Наразі велика кількість мін дрейфує у воді за течією, – стверджує речник ОК Південь.

За словами Назарова, наразі вздовж берегів Дніпра, Чорноморського узбережжя Миколаївської та Одеської областей посилено мінну небезпеку.

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Війна в Україні, Дніпро, Каховська ГЕС, Миколаївська область, Одеська область, Чорне море
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