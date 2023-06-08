Частину мін і сміття після підриву Каховської ГЕС винесло до Чорного моря

Після підриву Каховської гідроелектростанції течія Дніпра забирає сміття, уламки різних предметів, човни, будівельні конструкції та інші предмети. Нині вони вже частково перебувають у Чорному морі.

Про це заявив речник Оперативного командування Південь Владислав Назаров. За його словами, зараз спостерігається велика кількість мін, яку вже виносить на берег.

– Потоками також зривало мінно-вибухові загородження, які окупанти облаштовували на лівому березі. Наразі велика кількість мін дрейфує у воді за течією, – стверджує речник ОК Південь.

За словами Назарова, наразі вздовж берегів Дніпра, Чорноморського узбережжя Миколаївської та Одеської областей посилено мінну небезпеку.

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