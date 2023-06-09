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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Палає заправочна станція, окупанти перевозять техніку: що відбувається в Бердянську після вибуху

Палає заправочна станція, окупанти перевозять техніку: що відбувається в Бердянську після вибуху
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що над містом помітили густий дим.

Оновлено о 23:50. Жителі Бердянську розповідають, що чули один гучний вибух, після якого почався гучний гул. Попередньо, палає заправочна станція навпроти хлібокомбінату.

За неофіційною інформацією, російські окупанти перевозять техніку з порту на гору. Ймовірно, на виїзд з міста, проте це потребує підтвердження.

Зазначається, що у небо підняли гелікоптери. Пропагандистські ЗМІ поки ніяк не коментують ситуацію.

Оновлено о 23:04. Поки що невідомо, що саме вибухнуло в Бердянську. Наразі інформація уточнюється.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 470-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Бердянськ, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область
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