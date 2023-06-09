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Били арматурою, а потім втопили в ставку: на Харківщині судитимуть “народних дружинників”

Банда народних дружинників
Фото: Офіс генпрокурора

У Харківській області під час окупації села Хотімля Чугуївського району колишній правоохоронець та ще троє місцевих жителів організували так звану народну дружину, яка нібито боролася зі злочинністю, а насправді вбивала людей.

За даними Офісу генпрокурора, наприкінці березня ці “дружинники” схопили жінку та чоловіка, яких запідозрили в “крадіжці”.

Вважаючи, що чинять “правосуддя”, вони побили людей телескопічною палицею, металевими трубами та арматурою до напівпритомного стану, а потім відтягнули до місцевого ставка і кинули у воду.

Потерпілі не мали шансів на порятунок, адже “судді” кидали їм на голови шматки бетону.

Тільки переконавшись, що їхні односельчани загинули, вбивці пішли з місця злочину.

Експравоохоронець та ще один обвинувачений втекли до РФ. Їх оголошено у розшук. А двох їхніх спільників затримали у середині березня, обидва перебувають під вартою.

Щодо цих двох чоловіків Харківська обласна прокуратура спрямувала до Чугуївського суду обвинувальний акт за фактом умисного вбивства двох осіб, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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Били арматурою, а потім втопили в ставку: на Харківщині судитимуть “народних дружинників”

Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Вбивство, Російська агресія, Харківська область
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