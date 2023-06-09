На Рівненщині пролунали вибухи: що відомо

У Рівненській області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Моніторингові канали, що відстежують активність ворога в українському небі, повідомляли, що саме в напрямку Рівненської області летіли ворожі ракети.

За попередньою інформацією, у Рівненській області працюють сили ППО.

Наразі влада чи військові не коментували інформацію щодо вибухів в регіоні.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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