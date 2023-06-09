Ілля Нежигай, редактор стрічки
На Рівненщині пролунали вибухи: що відомо
У Рівненській області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Моніторингові канали, що відстежують активність ворога в українському небі, повідомляли, що саме в напрямку Рівненської області летіли ворожі ракети.
За попередньою інформацією, у Рівненській області працюють сили ППО.
Наразі влада чи військові не коментували інформацію щодо вибухів в регіоні.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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