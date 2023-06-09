Одній жінці ампутували ногу та ввели в штучну кому: деталі прильотів по Умані

Двох постраждалих від вчорашнього ракетного удару по Умані виписали з лікарні, ще двоє залишаються стабільно важкими.

Іншим чотирьом продовжать надавати медичну допомогу.

Як повідомила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини кореспондентка Карина Подленко, є інформація, що одній із постраждалих довелося ампутувати ногу та ввести в штучну кому.

У промисловий об’єкт та автомийку в Умані Черкаської області росіяни влучили 8 червня близько 20:00 двома ракетами типу Калібр, випущеними з Чорного моря.

Як розповів журналістам керівник зруйнованого магазину Микола Паламар, від мийки, яку збудували буквально місяць тому, майже нічого не залишилось.

Вибуховою хвилею зачепило й магазини поряд.

Момент прильоту потрапив на відео камер спостереження.

Зараз, каже завідувачка зруйнованого магазину Оксана Зіневич, працівники збираються “зашити” фасадні вікна та двері, а вже тоді визначатимуться, що робити далі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Ігор Табурець

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.