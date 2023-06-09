Одній жінці ампутували ногу та ввели в штучну кому: деталі прильотів по Умані
Двох постраждалих від вчорашнього ракетного удару по Умані виписали з лікарні, ще двоє залишаються стабільно важкими.
Іншим чотирьом продовжать надавати медичну допомогу.
Як повідомила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини кореспондентка Карина Подленко, є інформація, що одній із постраждалих довелося ампутувати ногу та ввести в штучну кому.
У промисловий об’єкт та автомийку в Умані Черкаської області росіяни влучили 8 червня близько 20:00 двома ракетами типу Калібр, випущеними з Чорного моря.
Як розповів журналістам керівник зруйнованого магазину Микола Паламар, від мийки, яку збудували буквально місяць тому, майже нічого не залишилось.
Вибуховою хвилею зачепило й магазини поряд.
Момент прильоту потрапив на відео камер спостереження.
Зараз, каже завідувачка зруйнованого магазину Оксана Зіневич, працівники збираються “зашити” фасадні вікна та двері, а вже тоді визначатимуться, що робити далі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Ігор Табурець