Ілля Нежигай, редактор стрічки
У Дніпропетровській області лунають вибухи: що відомо
У Дніпропетровській області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.
Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав містян не ігнорувати тривогу та не знімати роботу ППО.
Місцеві мешканці також пишуть, що в області працює протиповітряна оборона.
За непідтвердженою інформацією, в області знаходяться ворожі безпілотники.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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