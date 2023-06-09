У Дніпропетровській області лунають вибухи: що відомо

У Дніпропетровській області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав містян не ігнорувати тривогу та не знімати роботу ППО.

Місцеві мешканці також пишуть, що в області працює протиповітряна оборона.

За непідтвердженою інформацією, в області знаходяться ворожі безпілотники.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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