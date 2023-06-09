Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Інфографіка
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії
Надзвичайні події
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Харківській області лунають вибухи

У Харківській області лунають вибухи
Фото: Depositphotos

У Харківській області пролунали звуки, схожі на вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим в Харківській та ще декількох областях були оголошені повітряні тривоги.

За попередньою інформацією, в регіоні, ймовірно, працює протиповітряна оборона.

Представники влади чи військові наразі не коментували інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Читайте також
Евакуація населення з підтоплених районів та удар РФ по Уманщині: 471-й день війни
У Харківській області лунають вибухи

Війна в Україні, Вибух, Харківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На Донеччині дуже жорстокі бої, але є результат – Зеленський
У Харківській області лунають вибухи
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
У Дніпропетровській області лунають вибухи: що відомо
У Харківській області лунають вибухи
Евакуація населення з підтоплених районів та удар РФ по Уманщині: 471-й день війни
У Харківській області лунають вибухи
У відповідь на критику Зеленського в ООН заявили, що не займаються фізичним порятунком людей
ООН
Відео
Підрив ГЕС: Маляр заявила, що РФ просуває свої наративи через проплачені статті в ЗМІ

Поява у західних ЗМІ фейків про нібито підрив Каховської ГЕС із боку ЗСУ - це звичайна тактика РФ, повідомила Ганна Маляр.

Марія Степанюк, Яна Брензей
Ядерні ризики на ЗАЕС: Запоріжжя готується до імовірної евакуації
У Харківській області лунають вибухи
Підрив Каховської ГЕС: якою була реакція світу та хто допоможе Україні
Каховська ГЕС
Пишуть у чатах та сидять на дахах: як виживають у затопленій Херсонщині
У Харківській області лунають вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (07.06.2023)
У Харківській області лунають вибухи
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь