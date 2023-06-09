У Харківській області лунають вибухи

У Харківській області пролунали звуки, схожі на вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим в Харківській та ще декількох областях були оголошені повітряні тривоги.

За попередньою інформацією, в регіоні, ймовірно, працює протиповітряна оборона.

Представники влади чи військові наразі не коментували інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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