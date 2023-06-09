Валентина Летяк, редакторка стрічки
Загинули медсестра та сантехнік: РФ обстріляла лікарню у Гуляйполі
Вдень 9 червня російські окупанти обстріляли лікарню в місті Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинули молодша медсестра та сантехнік.
Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
– Відомо про двох загиблих працівників лікарні – молодшу медичну сестру та сантехніка. Ще двоє людей – поранені, – уточнив він і показав фото зруйнованого медзакладу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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Фото: Андрій Єрмак
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