На Харківщині через обстріли загинув 29-річний чоловік, ще четверо отримали поранення
Вночі російський ворог завдав ударів дронами по території Богодухівського та Куп’янського районів Харківської області.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни запустили понад 10 дронів-камікадзе.
Сталися пожежі, загинув 29-річний чоловік, поранення отримав чоловік 39 років.
У селі Гороховатка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 48-річний чоловік. В селищі Великий Бурлук постраждав 54-річий чоловік.
По селу Котляри Харківського району окупанти завдали удару ракетою Калібр. Вона влучила в землю. Обійшлося без постраждалих та масштабних руйнувань.
У селі Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено інкубатор. У селі Глушківка Куп’янського району через обстріли сталася лісова пожежа. У Вовчанську Чугуївського району поранення отримав 63-річний чоловік.