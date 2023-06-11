Під час сирен у Харківській області пролунали вибухи
У Харківській області пролунали вибухи.
Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.
Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.
За попередньою інформацією, працює протиповітряна оборона.
Наразі представники влади чи військові не коментували інформацію про вибухи.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 473-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова