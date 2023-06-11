Під час сирен у Харківській області пролунали вибухи

У Харківській області пролунали вибухи.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.

За попередньою інформацією, працює протиповітряна оборона.

Наразі представники влади чи військові не коментували інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 473-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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