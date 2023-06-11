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Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу – що відомо

В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу – що відомо
Фото: Факти ICTV

В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Оновлено о 17:40. Станом на цей час, у більшості областей України – відбій повітряної тривоги, окрім Запорізької та Луганської областей, а також Криму.

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу – причина

Оновлено о 17:05. Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що на аеродромі Саваслейка у Росії – зліт МіГ-31К Військово-повітряних сил РФ.

Варто зазначити, що МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 Кинджал, яка становить загрозу для всіх регіонів України.

МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу – причина

Повномасштабна війна в Україні триває вже 473-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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