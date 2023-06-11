В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу – що відомо
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.
Оновлено о 17:40. Станом на цей час, у більшості областей України – відбій повітряної тривоги, окрім Запорізької та Луганської областей, а також Криму.
Оновлено о 17:05. Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що на аеродромі Саваслейка у Росії – зліт МіГ-31К Військово-повітряних сил РФ.
Варто зазначити, що МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 Кинджал, яка становить загрозу для всіх регіонів України.
МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 473-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова