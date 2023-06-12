ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака вартістю понад $1 млн
Працівники Державного бюро розслідувань передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Віктора Медведчука та Тараса Козака.
Йдеться про 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон і два позашляховики. Їхня вартість становить $1,1 млн.
– Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії Росії проти України. Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар’єрах у Львівські області, в межах якого у квітні 2022 року на автомобілі було накладено арешт, – йдеться у повідомленні.
За клопотанням ДБР у квітні минулого року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України).
Нагадаємо, суд також наклав арешт та активи дружини Віктора Медведчука – Оксани Марченко. Йдеться про її корпоративні права в АТ Запорізький завод феросплавів.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова