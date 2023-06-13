Густий і чорний дим: в окупованому Луганську пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Луганську прогриміли потужні вибухи. У небі над містом помітили густий і чорний дим.

Поки що невідомо, що саме в Луганську вибухнуло. Наразі інформація уточнюється, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Луганськ на карті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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