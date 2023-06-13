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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Густий і чорний дим: в окупованому Луганську пролунали вибухи

Густий і чорний дим: в окупованому Луганську пролунали вибухи
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованому Луганську прогриміли потужні вибухи. У небі над містом помітили густий і чорний дим.

Поки що невідомо, що саме в Луганську вибухнуло. Наразі інформація уточнюється, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Луганськ на карті

Вибухи в Луганську 13 червня 2023 року – що відомо про вибухи в Луганську

Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Луганськ, Луганська область
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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