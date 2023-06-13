ПеревіреноЮлія Захарченко, редакторка стрічки
Працювала ППО: всі цілі навколо Києва були знищені
Звуки вибухів у Києві — результат роботи протиповітряної оборони.
Як повідомили у КМВА, усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені.
Про постраждалих та руйнування інформація не надходила.
Водночас раніше у Київській міській військовій адміністрації зазначили, що в області, на підступах до Києва, працювала ППО.
Для чергової атаки на столицю російські терористи використали крилаті ракети Х-101/555, традиційно випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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