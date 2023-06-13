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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Працювала ППО: всі цілі навколо Києва були знищені

Працювала ППО: всі цілі навколо Києва були знищені
Фото: Факти ICTV

Звуки вибухів у Києві — результат роботи протиповітряної оборони.

Як повідомили у КМВА, усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені.

Про постраждалих та руйнування інформація не надходила.

Водночас раніше у Київській міській військовій адміністрації зазначили, що в області, на підступах до Києва, працювала ППО.

Для чергової атаки на столицю російські терористи використали крилаті ракети Х-101/555, традиційно випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Київ, Київська область, Ракета
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