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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Попередньо – робота ППО. На Дніпропетровщині чути звуки вибухів

Вибух
Фото: Depositphotos

На Дніпропетровщині повідомляють про звуки вибухів. Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Зазначено, що попередньо – робота ППО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область
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50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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