Попередньо – робота ППО. На Дніпропетровщині чути звуки вибухів

На Дніпропетровщині повідомляють про звуки вибухів. Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Зазначено, що попередньо – робота ППО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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