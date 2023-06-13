Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку

В Оболонському районі столиці патрульні затримали агресивного чоловіка, який побив жінку з дитиною та заліз на дах автомобіля.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

– Подія сталася сьогодні вночі в Оболонському районі, звідки на лінію 102 надійшов виклик про невідомого чоловіка в неадекватному стані, який побив перехожу та ховався під автівками, – йдеться у повідомленні.

Потерпіла розповіла поліції, що прямувала з дитиною до укриття, як раптом з кущів вибіг невідомий, повалив її на землю та заподіяв тілесні ушкодження. Громадянці вдалося вирватися та втекти.

Інспектори обстежили прилеглі території та виявили нападника, якого описала жінка. Він заліз на дах припаркованого авто та нецензурно висловлювався, перебуваючи в агресивному стані.

Охоронці порядку затримали зловмисника та викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин.

Фото: Патрульна поліція Києва

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