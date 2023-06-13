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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку

Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку

В Оболонському районі столиці патрульні затримали агресивного чоловіка, який побив жінку з дитиною та заліз на дах автомобіля.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

– Подія сталася сьогодні вночі в Оболонському районі, звідки на лінію 102 надійшов виклик про невідомого чоловіка в неадекватному стані, який побив перехожу та ховався під автівками, – йдеться у повідомленні.

Потерпіла розповіла поліції, що прямувала з дитиною до укриття, як раптом з кущів вибіг невідомий, повалив її на землю та заподіяв тілесні ушкодження. Громадянці вдалося вирватися та втекти.

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Інспектори обстежили прилеглі території та виявили нападника, якого описала жінка. Він заліз на дах припаркованого авто та нецензурно висловлювався, перебуваючи в агресивному стані.

Охоронці порядку затримали зловмисника та викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин.

Фото: Патрульна поліція Києва

Київ, Напад, Насильство, Патрульна поліція
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Оксана Михайлова
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