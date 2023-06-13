Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: двоє загиблих, серед восьми потерпілих є діти
На Львівщині через опади з берегів вийшла річка, підтоплені 40 домогосподарств
Були під водою 70 років. Падіння води у Дніпрі відкрило залишки дерев’яних мостів через Хортицю
Угорщина хоче використати українських військовополонених для провокації проти України – ЗМІ
Обмін зношених та “старих” доларів: в НБУ пояснили правила
Надзвичайні події
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Таргани, антисанітарія та зв’язані руки: Офіс омбудсмена про жахи дитячого будинку у Дніпрі

діти
Фото: Unsplash

Співробітники Офісу омбудсмена виявили порушення у Дніпропетровському дитячому будинку-інтернаті.

Про це у Telegram-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Зазначається, що у закладі перебували 22 дитини та 53 повнолітніх підопічних.

Одного з вихованців закладу моніторингова група виявила зв’язаним. У закладі пояснили, що це зробили через те, що у дитини стався нервовий напад. Однак у медичних документах не було жодних записів про огляд дитини лікарем.

Антисанітарія та зв'язані діти: у Дніпропетровському дитячому інтернаті виявили порушення

Фото: Telegram/Дмитро Лубінець

Крім того було виявлено й інші випадки застосування до вихованців інтернату фізичного обмеження. При цьому для фіксації дітей нерідко використовували елементи одягу та простирадла.

— Такі дії адміністрації та персоналу закладу можуть бути розцінені як прояви катування, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження або покарання, згідно зі статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, – написав Лубінець.

Моніторингова група також виявила систематичні випадки травмування підопічних. У доповідних записках персоналу йдеться про травмування дітей внаслідок падіння з ліжок, самопошкодження під час психомоторного збудження. Але адміністрація не надала підтверджень щодо огляду травмованих лікарями.

Зазначається, що деякі підопічні потребували термінового санітарно-гігієнічного догляду, мали забруднену постіль, зношений одяг. Для транспортування дітей та осіб з інвалідністю використовується ліфт, непридатний для експлуатації. Під час повітряної тривоги діти залишаються або в кімнатах, або в коридорі. Також моніторингова група виявила тарганів у харчоблоці.

Серед іншого було зафіксовано порушення права на приватність, через невідповідність мінімальним нормам площі на дитину в окремих кімнатах. Деякі приміщення потребують негайного ремонту, а самому медзакладу не вистачає персоналу.

Читайте також
Встановлено 43 табори, де росіяни утримують та “перевиховують” українських дітей – омбудсмен
Таргани, антисанітарія та зв’язані руки: Офіс омбудсмена про жахи дитячого будинку у Дніпрі

інтернат, Дмитро Лубінець, Дніпропетровська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Масована ракетна атака по Кривому Рогу: 11 загиблих, 28 поранених
Кривий Ріг
Шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу: СБУ затримала російського агента
СБУ затримала російського агента
РФ продовжує війну проти житлових будинків: Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу
Таргани, антисанітарія та зв’язані руки: Офіс омбудсмена про жахи дитячого будинку у Дніпрі
Попередньо – робота ППО. На Дніпропетровщині чути звуки вибухів
Вибух
Попередньо, працює ППО: у Дніпрі пролунала серія вибухів
Таргани, антисанітарія та зв’язані руки: Офіс омбудсмена про жахи дитячого будинку у Дніпрі
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (13.06.2023)
Таргани, антисанітарія та зв’язані руки: Офіс омбудсмена про жахи дитячого будинку у Дніпрі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (12.06.2023)
Таргани, антисанітарія та зв’язані руки: Офіс омбудсмена про жахи дитячого будинку у Дніпрі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (12.06.2023)
Таргани, антисанітарія та зв’язані руки: Офіс омбудсмена про жахи дитячого будинку у Дніпрі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (12.06.2023)
Таргани, антисанітарія та зв’язані руки: Офіс омбудсмена про жахи дитячого будинку у Дніпрі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь