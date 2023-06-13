Таргани, антисанітарія та зв’язані руки: Офіс омбудсмена про жахи дитячого будинку у Дніпрі

Співробітники Офісу омбудсмена виявили порушення у Дніпропетровському дитячому будинку-інтернаті.

Про це у Telegram-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Зазначається, що у закладі перебували 22 дитини та 53 повнолітніх підопічних.

Одного з вихованців закладу моніторингова група виявила зв’язаним. У закладі пояснили, що це зробили через те, що у дитини стався нервовий напад. Однак у медичних документах не було жодних записів про огляд дитини лікарем.

Крім того було виявлено й інші випадки застосування до вихованців інтернату фізичного обмеження. При цьому для фіксації дітей нерідко використовували елементи одягу та простирадла.

— Такі дії адміністрації та персоналу закладу можуть бути розцінені як прояви катування, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження або покарання, згідно зі статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, – написав Лубінець.

Моніторингова група також виявила систематичні випадки травмування підопічних. У доповідних записках персоналу йдеться про травмування дітей внаслідок падіння з ліжок, самопошкодження під час психомоторного збудження. Але адміністрація не надала підтверджень щодо огляду травмованих лікарями.

Зазначається, що деякі підопічні потребували термінового санітарно-гігієнічного догляду, мали забруднену постіль, зношений одяг. Для транспортування дітей та осіб з інвалідністю використовується ліфт, непридатний для експлуатації. Під час повітряної тривоги діти залишаються або в кімнатах, або в коридорі. Також моніторингова група виявила тарганів у харчоблоці.

Серед іншого було зафіксовано порушення права на приватність, через невідповідність мінімальним нормам площі на дитину в окремих кімнатах. Деякі приміщення потребують негайного ремонту, а самому медзакладу не вистачає персоналу.

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