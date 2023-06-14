У Запоріжжі після сирен пролунали вибухи
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Укрінформу.
Наразі влада чи військові не коментували інформацію щодо вибухів.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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