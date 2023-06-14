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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Хотів наростити аудиторію. На Чернігівщині затримали блогера, який зливав локації ЗСУ у ТікТок

Генштаб, війна в україні, танк, військові ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Військова контррозвідка СБУ спільно з Оперативним командуванням Північ та викрили тіктокера, який зливав у соцмережу локації Сил оборони на Чернігівщині.

Про це повідомляють в Оперативному командування Північ.

Чоловік незаконно поширював інформацію про переміщення особового складу та техніки Сил оборони на території регіону. Встановлено, що він особисто відзняв фото та відео роботи військового об’єкту, який забезпечував переміщення, а отримані медіафайли розмістив на власній сторінці у соцмережі ТікТок із прив’язкою до геолокації.

– За лічені хвилини відео підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські Телеграм-канали із загальною аудиторією понад 100 тис. підписників. На персональній сторінці тіктокера цей контент переглянули понад 12 тисяч користувачів, у тому числі й мешканців країни-агресора, – йдеться у повідомленні. 

У ході слідства встановлено місцезнаходження блогера і припинено його незаконну діяльність. Військовими контррозвідниками встановлено, що свої злочинні дії він пояснював бажанням наростити аудиторію. Проте в ході перевірки фігуранта справи встановлено його звʼязки на тимчасово окупованих територіях Украіни із представниками НЗФ, підконтрольних спецслужбам російської федерації.

На підставі зібраних доказів особу притягнуто до відповідальності за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань), до суду направлено обвинувальний акт. Блогеру загрожує до 8 років тюрми.

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