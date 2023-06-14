СБУ викрила київську компанію, яка допомагала підсанкційному Росатому будувати 5 АЕС у різних країнах

Служба безпеки України викрила масштабну схему обходу антиросійських санкцій, організовану Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Це монополіст у сфері розробки, серійного виготовлення і постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій, – йдеться у повідомленні.

Як з’ясували слідчі, до лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до Росії через власного дилера у Москві.

Основним замовником була російська державна корпорація Росатом, яка використовує українську трубопровідну арматуру для будівництва енергоблоків на 5 атомних електростанцій у різних країнах світу.

Київське бюро продовжило цю співпрацю навіть після повномасштабного вторгнення, заборони вивезення товарів на митну територію РФ і запровадження санкцій проти Росатому.

Для цього розробили схему обходу санкційних обмежень. Фіктивними замовниками української продукції у ній виступали підконтрольні закордонні фірми.

– При виїзді з України товар переоформлювали на фактичних отримувачів – підконтрольні Росатому компанії, які будують АЕС. Тобто після перетину кордону він їхав за новим маршрутом, – розповіли в СБУ.

При цьому сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники Росатому здійснювали у режимі онлайн.

За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь РФ на суму близько 42 млн грн.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили гендиректору Київського бюро і двом його підлеглим про підозру за ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору).

Під час обшуків у фігурантів вилучено документи, комп’ютерну техніку і засоби зв’язку з доказами незаконної діяльності.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Триває розслідування, щоб встановити всі обставини злочину і притягнути до відповідальності інших учасників оборудки.



Джерело : СБУ

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