Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Затримка виплат ВПО: куди телефонувати та до кого звертатися
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо
Наслідки підриву Каховської ГЕС: які населені пункти затопило – карта
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

22 повітряні цілі знищено – Повітряні сили про нічний обстріл

ППО, авіація ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі 15 червня російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами Shahed-136/131.

Із 00:20 до 04:30 год 15 червня росіяни здійснили чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 із чотирьох літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспійського моря.

Одну з ракет вдалось знищити, решта влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області.

Іранські Шахеди ворог запускав із північного та південного напрямків.

Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних сил у зонах відповідальності Повітряних командувань Південь та Схід.

Крім того, знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.

Таким чином українським захисникам уночі вдалось знищити 22 повітряні цілі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Безпілотники, Дрони, Повітряні сили України, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія атакує південні регіони безпілотниками – ОК Південь
22 повітряні цілі знищено – Повітряні сили про нічний обстріл
Ракети, що вдарили по Одесі, знов мали в собі компоненти з інших країн – Зеленський
Володимир Зеленський
РФ вже два тижні намагається розбомбити аміакопровід на Харківщині – ОВА
Російські військові
Стежили за парламентом за допомогою дронів: у Швеції затримали двох росіян
22 повітряні цілі знищено – Повітряні сили про нічний обстріл
Ракетний обстріл Одеси: у місті оголосили 15 червня днем жалоби
Удар по Одесі 14 червня 2023
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (14.06.2023)
22 повітряні цілі знищено – Повітряні сили про нічний обстріл
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.06.2023)
22 повітряні цілі знищено – Повітряні сили про нічний обстріл
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.06.2023)
22 повітряні цілі знищено – Повітряні сили про нічний обстріл
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.06.2023)
22 повітряні цілі знищено – Повітряні сили про нічний обстріл
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь