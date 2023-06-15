22 повітряні цілі знищено – Повітряні сили про нічний обстріл
Уночі 15 червня російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами Shahed-136/131.
Із 00:20 до 04:30 год 15 червня росіяни здійснили чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 із чотирьох літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспійського моря.
Одну з ракет вдалось знищити, решта влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області.
Іранські Шахеди ворог запускав із північного та південного напрямків.
Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних сил у зонах відповідальності Повітряних командувань Південь та Схід.
Крім того, знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.
Таким чином українським захисникам уночі вдалось знищити 22 повітряні цілі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ