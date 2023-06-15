22 повітряні цілі знищено – Повітряні сили про нічний обстріл

Уночі 15 червня російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами Shahed-136/131.

Із 00:20 до 04:30 год 15 червня росіяни здійснили чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 із чотирьох літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспійського моря.

Одну з ракет вдалось знищити, решта влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області.

Іранські Шахеди ворог запускав із північного та південного напрямків.

Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних сил у зонах відповідальності Повітряних командувань Південь та Схід.

Крім того, знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.

Таким чином українським захисникам уночі вдалось знищити 22 повітряні цілі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

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