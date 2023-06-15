Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Одна жінка загинула, ще одна поранена: РФ обстріляла Зеленівку
15 червня російські війська обстріляли селище Зеленівка Херсонської області.
Через ворожий удар загинула 80-річна жінка, а 69-річна дістала поранення.
На місці працюють екстрені служби, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Олександр Прокудін
Фото: МОЗ
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