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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Одна жінка загинула, ще одна поранена: РФ обстріляла Зеленівку

Швидка допомога

15 червня російські війська обстріляли селище Зеленівка Херсонської області.

Через ворожий удар загинула 80-річна жінка, а 69-річна дістала поранення.

На місці працюють екстрені служби, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Прокудін

Фото: МОЗ

Херсонська область
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