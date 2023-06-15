Організували виїзд за кордон чоловікам. Судитимуть посадовця Міноборони та двох пособників

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу генерального прокурора завершила досудове розслідування стосовно колишнього заступника начальника одного з обласних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який наразі є керівником одного з підрозділів Міноборони, та двох пособників.

Розслідуванням встановлено, що експосадовець організовував та забезпечував незаконне переправлення осіб за кордон. Для цього він залучив військовослужбовця цього ж обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки й цивільну особу.

За грошову винагороду вони оформляли чоловіків призовного віку, охочих виїхати за кордон, як водіїв-волонтерів благодійних організацій. Вносили їх дані до системи Шлях. Це надавало їм підстави перетнути державний кордон України.

– В ході досудового розслідування, під контролем правоохоронних органів, задокументовано два такі факти. Встановлюються інші факти та особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, – йдеться у повідомленні.

Посадовцям інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 ККУ).

Обвинувальні акти стосовно трьох осіб будуть скеровані до суду для розгляду по суті.

Джерело : Офіс генпрокурора

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