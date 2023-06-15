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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Організували виїзд за кордон чоловікам. Судитимуть посадовця Міноборони та двох пособників

Організували виїзд за кордон чоловікам. Судитимуть посадовця Міноборони та двох пособників
Фото: Офіс генпрокурора

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу генерального прокурора завершила досудове розслідування стосовно колишнього заступника начальника одного з обласних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який наразі є керівником одного з підрозділів Міноборони, та двох пособників.

Розслідуванням встановлено, що експосадовець організовував та забезпечував незаконне переправлення осіб за кордон. Для цього він залучив військовослужбовця цього ж обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки й цивільну особу.

Організували виїзд за кордон чоловікам. Судитимуть посадовця Міноборони та двох пособників
Фото: Офіс Генпрокурора
Організували виїзд за кордон чоловікам. Судитимуть посадовця Міноборони та двох пособників
Фото: Офіс Генпрокурора
Організували виїзд за кордон чоловікам. Судитимуть посадовця Міноборони та двох пособників
Фото: Офіс Генпрокурора
Організували виїзд за кордон чоловікам. Судитимуть посадовця Міноборони та двох пособників
Фото: Офіс Генпрокурора
Організували виїзд за кордон чоловікам. Судитимуть посадовця Міноборони та двох пособників
Організували виїзд за кордон чоловікам. Судитимуть посадовця Міноборони та двох пособників
Організували виїзд за кордон чоловікам. Судитимуть посадовця Міноборони та двох пособників
Організували виїзд за кордон чоловікам. Судитимуть посадовця Міноборони та двох пособників

За грошову винагороду вони оформляли чоловіків призовного віку, охочих виїхати за кордон, як водіїв-волонтерів благодійних організацій. Вносили їх дані до системи Шлях. Це надавало їм підстави перетнути державний кордон України.

– В ході досудового розслідування, під контролем правоохоронних органів, задокументовано два такі факти. Встановлюються інші факти та особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, – йдеться у повідомленні.

Посадовцям інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 ККУ).

Обвинувальні акти стосовно трьох осіб будуть скеровані до суду для розгляду по суті.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Міноборони, Офіс генпрокурора, українські військові
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