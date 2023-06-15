Під час атаки дронами в Одесі пролунали вибухи

В Одесі під час масованої атаки по території півдня України пролунали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.

Військові з Оперативного командування Південь повідомляли, що Росія здійснює атаку безпілотниками, працює українська протиповітряна оборона.

Близько 4:12 в Одесі пролунали нові вибухи, а згодом ще чергові вибухи о 4:23.

Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук підтвердив, що в місті працює ППО.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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