Ілля Нежигай, редактор стрічки
Під час атаки дронами в Одесі пролунали вибухи
В Одесі під час масованої атаки по території півдня України пролунали вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.
Військові з Оперативного командування Південь повідомляли, що Росія здійснює атаку безпілотниками, працює українська протиповітряна оборона.
Близько 4:12 в Одесі пролунали нові вибухи, а згодом ще чергові вибухи о 4:23.
Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук підтвердив, що в місті працює ППО.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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