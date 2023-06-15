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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Під час тривоги у Харкові пролунало щонайменше три вибухи

Під час тривоги у Харкові пролунало щонайменше три вибухи
Фото: Міноборони

У Харкові пролунало щонайменше два вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Близько 1:46 в місті пролунав третій вибух.

Наразі представники влади чи військові не коментували інформацію про вибухи у місті.

Дізнатись, де в Україні була оголошена повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Під час тривоги у Харкові пролунало щонайменше три вибухи

Війна в Україні, Вибух, Харків
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