Ілля Нежигай, редактор стрічки
Під час тривоги у Харкові пролунало щонайменше три вибухи
У Харкові пролунало щонайменше два вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Близько 1:46 в місті пролунав третій вибух.
Наразі представники влади чи військові не коментували інформацію про вибухи у місті.
Дізнатись, де в Україні була оголошена повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео