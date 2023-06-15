Росія атакує південні регіони безпілотниками – ОК Південь
Російська Федерація атакує українські міста та селища безпілотниками.
Про це в ніч проти 15 червня повідомили в Оперативному командуванні Південь у Facebook.
– Ворог атакує південь України безпілотними літальними апаратами. Також є загроза ракетного удару. Сили оборони працюють, – йдеться у повідомленні.
В ОК Південь закликали бути громадян свідомими щодо ситуації та не нехтувати власною безпекою. Тим самим військові порадили перейти в укриття або скористатись правилом “двох стін”.
– Не заважайте бойовій роботі, не орієнтуйте ворога, бережіть себе і близьких, – повідомили в ОК Південь.
Нагадаємо, в ніч на 15 червня в низці міст України пролунали вибухи.
Переглянути, де наразі була оголошена повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.