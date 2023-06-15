Росія атакує південні регіони безпілотниками – ОК Південь

Російська Федерація атакує українські міста та селища безпілотниками.

Про це в ніч проти 15 червня повідомили в Оперативному командуванні Південь у Facebook.

– Ворог атакує південь України безпілотними літальними апаратами. Також є загроза ракетного удару. Сили оборони працюють, – йдеться у повідомленні.

В ОК Південь закликали бути громадян свідомими щодо ситуації та не нехтувати власною безпекою. Тим самим військові порадили перейти в укриття або скористатись правилом “двох стін”.

– Не заважайте бойовій роботі, не орієнтуйте ворога, бережіть себе і близьких, – повідомили в ОК Південь.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня в низці міст України пролунали вибухи.

Переглянути, де наразі була оголошена повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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