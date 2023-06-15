У будинках вибиті шибки: окупанти в Криму заявляють про атаку безпілотників

Російські загарбники в поки що захопленому Криму повідомляють про атаку безпілотників.

За словами очільника окупаційного уряду Сергія Аксьонова, уночі та зранку 15 червня над Кримом зафіксували дев’ять безпілотників.

Шість БпЛА нібито збила окупаційна протиповітряна оборона, а три буцімто було заглушено та посаджено засобами радіоелектронної боротьби.

Один безпілотник, зазначає так званий глава Криму, здетонував у селі Докучаєве Червоногвардійського району.

Жертв, запевняє Аксьонов, немає. У низці будинків вибито шибки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Аксьонов

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