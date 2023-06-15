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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Дніпропетровській області пролунали звуки вибухів: що відомо

У Дніпропетровській області пролунали звуки вибухів: що відомо
Фото: Depositphotos

У Дніпропетровській області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.

За попередньою інформацією, працює протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках.

Наразі влада чи військові не коментували інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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У Дніпропетровській області пролунали звуки вибухів: що відомо

Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область
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