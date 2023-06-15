Ілля Нежигай, редактор стрічки
У Дніпропетровській області пролунали звуки вибухів: що відомо
У Дніпропетровській області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.
За попередньою інформацією, працює протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках.
Наразі влада чи військові не коментували інформацію про вибухи.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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