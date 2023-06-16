СБУ оголосила підозри пропагандистам каналу Таврія, створеного під час окупації Херсону

Служба безпеки України оголосила підозри вісьмом російським пропагандистам, які запускали у Херсоні телеканал Таврія. Вони підозрюються у створенні організованої злочинної групи для ведення інформаційної діяльності у співпраці з країною-агресором.

Це опубліковано на офіційному ресурсі Офісу генерального прокурора України. Згідно із зазначеними відомостями, підозри оголошено заочно сімом українцям та одному росіянину.

За даними з відкритих джерел, Євген Бриков очолював орган управління інформаційно-медійної сфери в окупаційній адміністрації Херсонської області. Ісмаїл Абдуллаєв був директором телеканалу Таврія.

Ганна Коробова була головною редакторкою каналу, Руслан Вознесенський – оператором, Юлія Сипко – ведучою, Данило Санітар та Ольга Тетеря – журналістами. Росіянин Олександр Малькевич – організатором створення пропагандистських медіа в Херсоні.

За інформацією слідства, військово-політичне керівництво РФ розробило план щодо створення на підконтрольних територіях, зокрема, у Херсонській області, структури для подальшої розбудови пропагандистських медіа.

Росія залучила для цього свого громадянина Олександра Малькевича, який очолює телеканал Санкт-Петербург і є заступником голови Комісії Громадської палати РФ з питань розвитку інформаційного співтовариства, ЗМІ та масових комунікацій.

На базі філії суспільного мовника Скіфія пропагандисти створили канал Таврія з проросійськими новинами. Ісмаїл Абдуллаєв раніше керував пропагандистською телекомпанією Оплот.

Згідно з чинним законодавством, їм загрожує тюремне ув’язнення на термін від 10 до 12 років та конфіскація майна – це передбачено санкціями частини 6 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Джерело : Офіс генпрокурора

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