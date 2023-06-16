Обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла до семи, серед них двоє дітей

Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки, є постраждалі.

Оновлено о 16:50. Станом на 16:00 кількість постраждалих від ракетної атаки на Київщину зросла до семи. Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

– Сім людей звернулися до лікарів. Відразу хочу заспокоїти – травми у них досить легкі, немає тяжких. Але хочу зазначити, що серед потерпілих двоє дітей. Найменшій чотири роки, і хлопчик 13 років. Хочу відмітити, що хлопець під час повітряної атаки спустився в підвал, на жаль, уламок російської ракети влучив у цей будинок, – сказав Нєбитов.

Оновлено о 14:00. Серед постраждалих – двоє дітей та бабуся, яку відкинуло ударною хвилею. Пошкоджено понад 30 будинків.

– Почалася пожежа. Є постраждалі. На місці працюють поліція, медики й ДСНС.

Закликаю всіх під час повітряної тривоги перебувати в укриттях, – написав він у своєму Telegram.

В Офісі генпрокурора повідомили, що за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

За даними слідства, збройні сили країни-агресора здійснили чергову ракетну атаку на Київщину. Постраждала 82-річна жінка. Також поранення дістав водій автомобіля, який їхав автодорогою.

На місцях працюють прокурори, експерти, співробітники поліції, СБУ та ДСНС.

Нагадаємо, 16 червня, у день візиту до Києва африканських лідерів, армія РФ обстріляла столицю балістичними та крилатими ракетами типу Калібр.

Спершу близько 10:50 на Північ із Чорного моря попрямували Калібри, а вже о пів на дванадцяту в Повітряних силах повідомили про обстріл Києва та області балістичними ракетами.

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