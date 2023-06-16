У районі Токмака Запорізької області прогриміло щонайменше чотири вибухи

У районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області прогриміло щонайменше чотири потужних вибухи.

Про це повідомляють моніторингові пабліки та Telegram-канали. Поки що невідомо, чи є втрати у російських військ.

– У районі Токмака – чотири вітання для росіян. Просмажування триває, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 478-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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